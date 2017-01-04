Турция продлила на три месяца чрезвычайное положение

Срок чрезвычайного положения, который должен был пройти 19 января, теперь продлен до 19 апреля, пишет Радио Свобода.

Читайте такжеПрезидент Турции назвал теракт в Стамбуле "попыткой посеять хаос в стране"

Как заявил парламентариям вице-премьер Нуман Куртулмуш, продление чрезвычайного положения необходимо, в частности, в связи с терактами в стране.

Напомним, последний теракт в Турции произошел в Стамбуле в новогоднюю ночь. В результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек. Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек. Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в ночном клубе в Стамбуле.