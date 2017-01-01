Президент Турции назвал теракт в Стамбуле "попыткой посеять хаос в стране"

Об этом он сказал в заявлении к нации в воскресенье, передает «Радио Свобода».

«Они пытаются создать хаос, деморализовать наш народ и дестабилизировать нашу страну с помощью ужасных нападений на мирных жителей», - отметил Эрдоган.

По его словам, «как нация, мы сохраним свое хладнокровие, объединимся и никогда не будем отступать перед такими грязными играми».

Также Эрдоган заявил, что нападения, которые осуществляются в Турции различными террористическими организациями, связаны с процессами в регионе в целом.

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«Турция будет противостоять не только вооруженным атакам террористов и их пособников, но и давлению в экономической, политической и социальной сферах», - заверил президент Турции.

Между тем ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку, о судьбе самого нападавшего тоже ничего не известно.

«Наши силы безопасности начали необходимые операции. Даст Бог, он (нападавший) будет пойман в течение короткого периода времени», - сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь вооруженный грабитель открыл огонь в ночном клубе Reina в историческом районе Стамбула Ортакей, в клубе находилось более 500 человек.

По свидетельствам очевидцев, нападавший расстрелял охранника на входе, и, по предварительным данным, вошел в клуб в костюме Санта-Клауса. В результате атаки 39 человек погибли (в том числе 16 иностранцев) и 69 получили ранения. О судьбе нападавшего пока ничего не известно. Власти уже квалифицировала нападение как террористический акт.

Посольство Украины в Турции сообщило, что среди опознанных в настоящее время тел украинцев нет.