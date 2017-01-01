Нападение неизвестных в костюмах Санта-Клаусов на ночной клуб в Стамбуле: полиция готовится к штурму здания

02:14, 01 января 2017
Мир
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Полиция предполагает, что один из нападавших до сих пор может быть в заведении.

К месту происшествия приехали машины скорой помощи, которые увозят раненых в больницы / скриншот Sky News

В Стамбуле полиция готовится к штурму ночного клуба, где недавно произошла стрельба. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на CNN Turk.

Издание сообщает, что один из нападавших до сих пор находится в заведении.

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В то время Hürriyet Daily News сообщает о 50-60 раненых в результате стрельбы.

Информация относительно инцидента из официальных источников пока не поступала.

Сообщается, что к месту происшествия приехали машины скорой помощи, которые увозят раненых в больницы.

Напомним, в Турции в одном из ночных клубов Стамбула произошла стрельба. Отмечается, что в результате стрельбы пострадали люди.

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Новость в сюжете: Стрельба в ночном клубе Стамбула
Теги: #стрельба#Стамбул#раненные