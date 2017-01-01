Нападение неизвестных в костюмах Санта-Клаусов на ночной клуб в Стамбуле: полиция готовится к штурму здания

В Стамбуле полиция готовится к штурму ночного клуба, где недавно произошла стрельба. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на CNN Turk.

Издание сообщает, что один из нападавших до сих пор находится в заведении.

Читайте такжеСтрельба в центре Киева: нападавший требовал деньги - полиция

В то время Hürriyet Daily News сообщает о 50-60 раненых в результате стрельбы.

Информация относительно инцидента из официальных источников пока не поступала.

Сообщается, что к месту происшествия приехали машины скорой помощи, которые увозят раненых в больницы.

Напомним, в Турции в одном из ночных клубов Стамбула произошла стрельба. Отмечается, что в результате стрельбы пострадали люди.