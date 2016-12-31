Трамп планирует встречать Новый год в компании Сильвестра Сталлоне и Куинси Джонса

Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель переходной команды республиканца Шон Спайсер, передает ТАСС.

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По его словам, на празднике, который состоится в ночь на воскресенье, будут присутствовать, в частности, супруга Трампа Меланья и их 10-летний сын Бэррон. Запланировано выступление группы Party on the Moon. Вскоре после вечеринки Трамп вернется в Нью-Йорк, где в настоящее время находится его резиденция.

Как отметил Спайсер, "напарник" Трампа - избранный вице-президент Майкл Пенс - встретит Новый год с семьей в штате Индиана. Он продолжит работу над формированием новой администрации уже 2 января. Представитель переходного штаба республиканца обещал позже сообщить подробности по поводу того, как будут праздновать Трамп и Пенс.