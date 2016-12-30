Россия ввела санкции против КНДР

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об ограничениях в отношении КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

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В опубликованном на официальном портале правовой информации документе речь идет об ограничениях, которые касаются, в частности, ряда сделок с гражданами и юридическими лицами КНДР, в том числе по купле-продаже угля, железа, золота, топлива, материалов и технологий, которые могут использоваться для осуществления ядерной программы КНДР, фрахтования воздушных и морских судов.

Также ограничения касаются находящихся в РФ финансовых активов, возможности открытия в РФ отделений и филиалов северокорейских банков.

Указ утверждает и список предметов роскоши, которые запрещено вывозить из РФ в КНДР. В него вошли часы класса "люкс", яхты и плавсредства для отдыха, снегоходы, изделия из хрусталя, принадлежности для бильярда. инвентарь для занятия физкультурой и спортом, а также плавательные бассейны.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября КНДР провела крупнейшие в своей истории ядерные испытания. Они привели к землетрясению магнитудой 5,3. Совет Безопасности ООН объявил о введении новых санкций против Северной Кореи после проведенного ею испытания нового ядерного оружия.