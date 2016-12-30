Трамп анонсировал встречу с главой разведки после введения новых санкций против РФ

Об этом пишет Reuters.

"В интересах нашей страны и ее великого народа я проведу встречу с руководителями разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы получить последнюю информацию о фактах, связанных с этой ситуацией", - сказал Трамп.

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Также Трамп,комментируя информацию о якобы вмешательстве России в американские президентские выборы, отметил, что для США наступило то время "двигаться дальше".

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали 5 ведомств, включая ФСБ, ГРУ и Специальный технологический центр, а также 6 физлиц.

Reuters также сообщает, что Соединенные Штаты в четверг приняли решение о выдворении 35 российских дипломатов и закрытии двух дипмиссий РФ в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснений со стороны России против американских дипломатов в Москве.