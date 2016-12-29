Путин объявил о прекращении огня в Сирии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

«Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ – это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ – заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что достигнутые договоренности по Сирии хрупкие, поэтому требуют особого внимания.

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«Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, – они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашими партнерами», – сказал Путин.

В свою очередь, Шойгу сообщил, что Минобороны подготовило горячую линию для поддержания взаимодействия с турецкой стороной, вместе с Россией выступающей гарантом соблюдения режима прекращения огня и соблюдения достигнутых договоренностей.

По его словам, отряды, подписавшие договор о прекращении огня в Сирии, включают в себя около 60 тыс. человек.

Режим прекращения огня в Сирии начнется с 00:00 30 декабря.

Ранее УНИАН сообщал, что Турция и Россия согласовали план перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии.

Конфликт в Сирии длится уже шестой год. По данным ООН, в помощи нуждаются 13,5 миллиона человек. Почти 5 миллионов из них живут в осажденных или труднодоступных районах.