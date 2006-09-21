В Киев на бразильский карнавал приедет Пеле

В июне будущего года в рамках Международного культурно-социального проекта “Краски мира” в Киеве состоится бразильский карнавал, на который приедет король футбола ПЕЛЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила директор ивент-агентства “Рубикон” Елена СУХАЧЕВА.

Она отметила, что бразильский карнавал в Украине будет проводиться “с участием и под руководством распорядителя карнавала в Рио-де-Жанейро”.

“Вся подготовительная работа и карнавальное действо будут аналогичными карнавалу в Бразилии”, - сообщила Е.СУХАЧЕВА. По ее словам, на карнавале в Украине будет присутствовать король бразильского карнавала в Рио-де-Жанейро, которого изберут зимой будущего года.

Е.СУХАЧЕВА сообщила, что с октября этого года в областных центрах Украины в школах самбы начнутся отборные туры участников карнавала. “Лучшие танцоры будут принимать участие в карнавальном действе и на вечернем самбадроме на Контрактовой площади”, - сообщила она.

Е.СУХАЧЕВА рассказала, что карнавальное действо в Украине начнется на Почтовой площади. По ее словам, специальная декорированная платформа будет передвигаться по улице Сагайдачного к Контрактовой площади. “За ней будут идти барабанщики, за барабанщиками - лучшие танцоры”, - сообщила директор ивент-агентства “Рубикон”.

Е.СУХАЧЕВА отметила, что на платформе на Контрактовой площади “каждый сможет получить уроки самбы и стать участником карнавала”. По ее словам, ожидается, что в карнавале примут участие около двух тысяч человек. Но на вечерней сцене будут выступать лучшие музыкальные и танцевальные коллективы.

По ее словам, в рамках карнавала планируется также провести пресс-тур в Бразилию на карнавал в Рио-де-Жанейро.

В свою очередь, хореограф, руководитель танцевального студии “Румберус” Амадор ЛОПЕС отметил, что, кроме спортивных танцев, на фестивале будет присутствовать народная самба - как “дух бразильского фестиваля”.

По мнению организаторов, первый бразильский карнавал в Киеве положит начало карнавальному движению в Украине.