Британский журналист указал на слабость России перед Западом, однако у Путина есть "серьезные преимущества"

Об этом на страницах Тижня пишет британский журналист и публицист Эдвард Лукас.

По его словам, российский президент решительный, готов к экономическим проблемам, которые могут возникнуть из-за его действий, не боится нарушать правила и применять силу. У Запада этого нет.

"Его цель ни для кого не тайна: он стремится заменить международный безопасный порядок Европы, основанный на правилах (которые Россия считает лицемерным и несправедливым), миром, где царили бы двусторонние договоренности, а РФ хозяйничала как великая держава. Стратегия здесь проста: разделяй и властвуй. Некоторые страны надо вознаграждать (например, Венгрию — сегодня, а Францию, возможно, в следующем году). Тех, кто осмеливается противостоять, — наказывать. Пока это касается Грузии и Украины. Дальше могут быть Эстония или Польша", — пишет журналист.

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Лукас считает, что Россия будет побеждать и впредь, пока Запад не осознает, в какую попал передрягу.

"Это будет непросто, но катастрофа нам еще не гарантирована. У нас же еще есть все необходимое для самообороны. Совокупный ВВП прифронтовых государств Европы — скандинавских стран, балтийской троицы и Польши — составляет $2,5 трлн, России — $3,5 трлн. Тем временем России приходится удерживать военный аппарат как у сверхдержавы с глобальными амбициями. Прифронтовым государствам надо защищать только себя", — отметил он.