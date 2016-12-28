Канадцы пересели на коньки из-за гололеда (видео)
16:09, 28 декабря 2016Мир
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В провинции Онтарио (Канада) улицы покрылись слоем льда, из-за чего дороги превратились в каток.
Канадцы начали передвигаться по улицам на коньках / скриншот
Об этом пишет Mashable.
В районе Оттова Велей из-за сильного гололеда стало невозможно передвижение на автомобилях и других транспортных средствах.
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В связи с этим местные жители начали передвигаться по округе на коньках. Видеозаписи, на которых запечатлено, что улицы провинции похожи на каток, канадцы опубликовали в Twitter.
@weatherchannel@Ptbo_Canada it sure is icy in #Peterborough#ontariopic.twitter.com/oOuoHtQVND— Sarah-Jayne Riley (@sjeeezie) 26 декабря 2016 г.
Ptbo ice skating! @globalnewsto@Ptbo_Canada@weathernetworkpic.twitter.com/i4IHGKW2wl— ErinMarshall (@ErinMMarshall) 26 декабря 2016 г.
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