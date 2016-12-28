Канадцы пересели на коньки из-за гололеда (видео)

Об этом пишет Mashable.

В районе Оттова Велей из-за сильного гололеда стало невозможно передвижение на автомобилях и других транспортных средствах.

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В связи с этим местные жители начали передвигаться по округе на коньках. Видеозаписи, на которых запечатлено, что улицы провинции похожи на каток, канадцы опубликовали в Twitter.