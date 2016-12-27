Штайнмайер заявил о кризисе в Евросоюзе: "Нужно найти в себе силы, чтобы восстановиться"

Об этом он заявил в интервью газете Saarbrücker Zeitung, передает DW.

"Европа, бесспорно, движется в неспокойном фарватере и должна быстро найти в себе силы, чтобы восстановиться", - заявил он.

Читайте такжеРоссия готовит новый газовый кризис в январе-феврале с целью давления на ЕС - "Нафтогаз"

По словам главы МИД, Евросоюз должен найти ответы там, где он до сих пор их не дал. В качестве важнейших приоритетов Штайнмайер назвал будущую стратегию в отношении мигрантов и беженцев, внутреннюю и внешнюю безопасность, рынок труда и экономику.

"Там, где безработица среди молодежи составляет 50 процентов и даже больше, естественно, не возникнет энтузиазма по поводу Европы", - констатировал германский министр, отметив, однако, что Европа не решит своих проблем с теми, кто видит выход в возвращении к национальной обособленности.

Штайнмайер выразил надежду на то, что и после выборов в Нидерландах, во Франции и в Германии в 2017 году повсюду будут править правительства, "которые выступают за Европу и не допустят свертывания процессов европейской интеграции".