Facebook представил стратегию борьбы с фейковыми новостями

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

Как отметил вице-президент компании по работе с новостями Джон Хеджмен, в соцсети понимают необходимость борьбы с распространением ложной информации, но в то же время Facebook намерен сохранить свою роль в качестве открытой площадки для обмена информацией.

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Для начала компания облегчит пользователям возможность сообщить о появлении фейковой новости. Если о ней заявит определенное число пользователей, то новость будет направлена на проверку в информагентства и другие сторонние компании, которые занимаются фактчекингом (проверкой информации).

Новости, не подтвержденные фактами, не исчезнут из соцсети, однако они будут помечены как "спорные" и будут появляться ниже в новостных фидах пользователей. Такой новостью можно будет поделиться, однако в таком случае пользователь получит еще одно предупреждение о том, что новость является "спорной".

Кроме того, Facebook водит алгоритм, который больше не даст возможности спамерам действовать в соцсети под именами реальных новостных организаций.

В последнее время многие критиковали Facebook за неспособность противостоять наплыву фальшивых новостей.

В середине ноября основатель компании Марк Цукерберг ответил на упреки критиков в том, что поток фальшивых новостей в социальной сети якобы стал одним из факторов, который привел Дональда Трампа к победе на президентский выборах в США. "Мысль о том, что фейковые новости на "Фейсбуке" каким-то образом повлияли на исход выборов, довольно безумна", - сказал Цукерберг, выступая на конференции в Калифорнии.