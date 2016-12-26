Минтранс РФ назвал основные версии крушения Ту-154 над Черным морем

Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов, передает РИА Новости.

"Целью работы правительственной комиссии не является установление причин, приведших к данной катастрофе, к данной аварии. Однако хочу сказать, что организации работы нам необходимо понимать, что же все-таки произошло с самолетом. Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования", — сообщил он.

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Глава Минтранса РФ подчеркнул, что причины устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия министерства обороны.

Ранее начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов заявил, что самолет Ту-154, потерпевший крушение над Черным морем, был технически исправен.

"Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года", - сказал Байнетов в эфире телеканала "Россия 24".

Он также подчеркнул, что командир экипажа майор Роман Волков был летчиком первого класса, а экипаж неоднократно выполнял полеты в Сирию.

Как сообщал УНИАН, самолет российского Минобороны Ту-154 упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.