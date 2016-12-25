Обнаружены тела четырех погибших на месте крушения российского Ту-154
Тела четырех погибших обнаружены на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море в Сочи.
Об этом передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"В настоящее время обнаружены и подняты тела четырех погибших", - сказал источник.
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Как сообщал УНИАН, самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны РФ, пропал с радаров в воскресенье в 5.40 вскоре после вылета из Сочи. Он направлялся на авиабазу Хмеймим в Сирии.
На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа.
По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.