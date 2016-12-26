В Минобороны РФ утверждают, что самолет Ту-154 был технически исправен

Об этом заявил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов, как сообщает BBC.

"Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года", - сказал Байнетов в эфире телеканала "Россия 24".

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Он также подчеркнул, что командир экипажа майор Роман Волков был летчиком первого класса, а экипаж неоднократно выполнял полеты в Сирию.

Минобороны тем временем сообщило, что определено предположительное место падения самолета.

"В этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора. Продолжается переброска самолетами ВТА водолазов и водолазного оборудования из пунктов постоянной дислокации", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны.

Как сообщал УНИАН, самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.

Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.