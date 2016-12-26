В Минобороны РФ утверждают, что самолет Ту-154 был технически исправен
Самолет Ту-154, потерпевший крушение над Черным морем, был технически исправен.
Об этом заявил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов, как сообщает BBC.
"Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года", - сказал Байнетов в эфире телеканала "Россия 24".
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Он также подчеркнул, что командир экипажа майор Роман Волков был летчиком первого класса, а экипаж неоднократно выполнял полеты в Сирию.
Минобороны тем временем сообщило, что определено предположительное место падения самолета.
"В этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора. Продолжается переброска самолетами ВТА водолазов и водолазного оборудования из пунктов постоянной дислокации", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны.
Как сообщал УНИАН, самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.
Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.
По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.