В Германии освободили пакистанца, которого подозревали в нападении на толпу возле рождественской ярмарки

В Германии освободили задержанного пакистанца,которого ранее задержали по подозрению в совершении нападения на толпу людей возле рождественской ярмарки в центре Берлина, пишет Berliner Zeitung со ссылкой на сообщение Федеральной прокуратуры Германии

Отмечается, что ордера на арест мужчины нет.

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"Подозреваемый был задержан после атаки, снова на свободе. Ордера на его арест не выдано", - сообщает издание.

Напомним, вчера, 19 декабря, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественским ярмаркой.

В результате инцидента погибли 12 человек, около 50 человек пострадали. Полиция Берлина считает, что грузовик был намеренно направлен в толпу на рождественской ярмарке.

Канцлер ФРГ назвала трагедию в Берлине терактом, который был совершен беженцем.