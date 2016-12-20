Трагедия на ярмарке в Берлине: СМИ рассказали о личности въехавшего в толпу 23-летнего водителя

Об этом сообщает РБК со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

По его данным, Навид якобы родился 1 января 1993 года в пакистанском городе Турбате. В Германию он въехал в феврале 2016 года через австро-немецкую границу в городе Пассау в Нижней Баварии.

Вечером 19 декабря грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке Брайтшайдплац в центре Берлина в 20:20 (21:20 по Киеву). Автомобиль проехал по рынку около 80 м. В результате 12 человек погибли, еще 48 пострадали.

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Водитель грузовика был задержан, а пассажир, находившийся в кабине, погиб.

Грузовик, которые въехал на толпу в Берлине, являлся собственностью транспортной компании из Гданьска. За рулем транспортного средства должен был быть кузен владельца компании Ариэля Журавского, но он перестал выходить на связь с понедельника, 19 декабря, об этом рассказал сам Журавский в эфире радиостанции TVN24.