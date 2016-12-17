Трамп прокомментировал захват американского беспилотника Китаем
18:23, 17 декабря 2016Мир
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Избранный президент США Дональд Трамп назвал беспрецедентным захват американского беспилотника военным кораблем Китая в Южно-Китайском море.
Трамп назвал беспрецедентным инцидент с американским беспилотником в Южно-Китайском море / REUTERS
Об этом он написал в Twitter.
"Китай ворует исследовательский беспилотник ВМС США в международных водах - выхватывает его из воды и забирает в Китай, беспрецедентный акт", - написал он.
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Как сообщал УНИАН, министерство обороны США заявило, что боевой корабль Китая захватил американский беспилотный исследовательский подводный аппарат Военно-морского флота США, собиравший данные для научных исследований в Южно-Китайском море.
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