Трамп прокомментировал захват американского беспилотника Китаем

Об этом он написал в Twitter.

"Китай ворует исследовательский беспилотник ВМС США в международных водах - выхватывает его из воды и забирает в Китай, беспрецедентный акт", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, министерство обороны США заявило, что боевой корабль Китая захватил американский беспилотный исследовательский подводный аппарат Военно-морского флота США, собиравший данные для научных исследований в Южно-Китайском море.