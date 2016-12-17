Саудовская Аравия может ​приостановить инвестиции в экономику США - СМИ

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. передает РБК.

Эр-Рияд ​приостановит инвестиции в экономику страны также из-за изменений в американском законодательстве. Речь идет о принятии Сенатом и Конгрессом США законопроекта, который разрешает в судебном порядке преследовать государства, поддерживающих деятельность террористов в США. Среди таких стран, по мнению американского правительства, ​есть и Саудовская Аравия.

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Суверенный фонд Саудовской Аравии уже приостановил инвестиции до тех пор, пока Эр-Рияд не установит последствия, которые может вызвать одобрение этого законопроекта, и не выяснит, как работать с новой американской администрацией.

Собеседники WSJ рассказали, что власти страны также рассматривают выход крупнейшей государственной нефтяной компании Saudi Aramco на IPO не только на Нью-Йоркской, но и на Лондонской биржи. Это может произойти уже в следующем или в 2018 году. Выход компании на биржу может привлечь $100 млрд.

Представитель суверенный фонда Саудовской Аравии и Saudi Aramco отказались комментировать эту информацию.

Сам Трамп поддерживал принятие этого законопроекта. Миллиардер предупреждал действующего президента Барака Обаму, что, если он наложит вето на этот законопроект, это станет «одним из худших моментов его президентства».