ЕС начинает уставать от собственных санкций против России - Bloomberg

ЕС начинает уставать от режима санкций против России. В частности, разногласия по этому вопросу были у лидеров ЕС на последнем в этом году саммите, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что страны-участницы устают от экономического давления. В частности, в ЕС хоть и продлили санкции против России за военную агрессию в Украине, однако послали противоречивые сигналы относительно расширения санкций против Кремля в ответ на бомбардировки России гражданских лиц в Сирии.

Читайте такжеПольша и Великобритания предлагали ужесточить санкций против РФ

Издание отмечает, такие противоречивые действия ЕС подчеркивают смещение настроений в Европе, а также в США в пользу перезагрузки отношений с президентом Владимиром Путиным, несмотря на обвинения российских сил в эскалации гуманитарного кризиса во время окончательного штурма сирийского города Алеппо.

"Прежде, чем говорить о санкциях как о первоочередном ответе, давайте попробуем более практически оказать помощь", - цитирует издание премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттель.

Напомним, Италия блокировала попытки продлить срок санкций Евросоюза в отношении России на год, а не на полгода. Рим также был против расширения санкций за возможные преступления со стороны России в Сирии.

«У нас была дискуссия, которая, к счастью, закончилась без учета варианта, который был бы, по моему мнению, ошибочным, – реагировать на ситуацию в Сирии и Алеппо санкциями ЕС против России», – сказал премьер-министр Италии Паоло Джентилони. Также, по его словам, большинство стран согласились с Италией, что ошибкой было бы введения против Москвы новых санкций, в дополнение к тем, которые уже наложены через агрессию России в Украине.

Кроме того, один из советников Дональда Трампа провел в Москве консультации с американскими бизнесменами о снятии санкций с России.