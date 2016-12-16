Советник Трампа провел в Москве консультации о возможности снятия санкций с России

Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNN.

По данным издания, один из ведущих советников Дональда Трампа во время избирательной кампании в США, бывший конгрессмен от штата Джорджия Джек Кингстон на этой неделе провел закрытую встречу с представителями американской бизнес-элиты, в ходе которой выдвинул предположение о том, что санкции против России могут быть сняты.

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В качестве подтверждения телекомпания приводит интервью Кингстона «Национальному общественному радио» (NPR) США. «Трамп может изучить ситуацию с санкциями. Они длились достаточно долго. Достигнут ли был желаемый результат? Трамп не желает оставаться верным принципам внешней политики Барака Обамы», - заявил Кингстон.

В том же интервью NPR Кингстон говорил о том, что встречался в Москве с бизнесменами. При этом он подчеркнул, что у него не было контактов ни с официальными представителями Кремля, ни с американскими дипломатами.

Пресс-секретарь Трампа не смогла оперативно прокомментировать CNN визит Кингстона в Москву.

В сообщении CNN не указывается, с кем именно в Москве встречался советник Трампа.