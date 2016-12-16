В путинской Росгвардии заявили, что войска создали для борьбы с "революционными брожениями"

Как сообщает Медуза в пятницу, 16 декабря, с таким заявлением он выступил на брифинге для журналистов 15 декабря.

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«Все вы смотрите телевизор, прекрасно видите, что творится, что есть такое понятие, как „пятая колонна“, ряд так называемых общественных организаций, финансируемых из-за рубежа. Сейчас революционные брожения, к счастью, в Алтайском крае не проявляются так, как в федеральном центре», — заявил глава управления.

В сообщении отмечается, что расшифровку выступления Мауля опубликовало ИА Банкфакс, но затем текст пропал со страницы новости агентства. Он до сих пор доступен в кэше (копия).

«Необходима федеральная структура, которая могла бы сдерживать все революционные порывы. В одних руках собрали и сплотили структуры, которые изначально были нацелены на обеспечение охраны общественного порядка. Сейчас их собрали в единый кулак», — цитировало Мауля агентство.

Напомним, Нацгвардия РФ, созданная по инициативе Путина минувшей весной, уже имеет широкие полномочия. Согласно законопроекту, который Путин 5 апреля внес в Госдуму, сотрудники войск Национальной гвардии могут применять огнестрельное оружие, блокировать территорию для пресечения массовых беспорядков, применять физическую силу и спецсредства для разгона демонстраций.

Кроме того, военнослужащие Росгвардии смогут проверять документы, составлять протоколы об административных правонарушениях и задерживать граждан на срок до трех часов. При проведении контртеррористических операций новое силовое ведомство может изымать и использовать автомобили и задерживать граждан, нарушивших комендантский час.