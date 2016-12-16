Министр обороны Молдовы рассказал об украинском "зеленом коридоре" для вывода войск РФ из Приднестровья

Еще весной здесь был спецпосол России Губарев (посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев - Ред.), который, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Россия не может вывести войска и склады из Кобасны (село в "ПМР", где размещены склады российской армии - Ред.), потому что серьезные проблемы с Украиной, рассказал он в интервью Цензор.НЕТ.

Губарев ссылался на то, что сейчас РФ не может решать этот вопрос, якобы сначала должны нормализоваться отношения с Украиной.

Тогда Шалару решил позвонить министру обороны Украины Полтораку и сказать, что есть такая информация.

"Сказал, что к нам опять приезжает вице-премьер Рогозин, и давайте мы приготовим сюрприз и объявим о том, что мы сели за стол переговоров и можем обеспечить коридор через Украину", - отметил глава Минобороны Молдовы.

По его словам, они россиянам предлагали другие пути: воздушным, например, путем - через военный аэропорт Маркулешт, или морским путем - через порт Джурджулешты. Но они сказали: "Нет".

"Но сейчас, говорю я министру Полтораку, давайте предложим им эту альтернативу, чтобы выявить истинное лицо российской дипломатии, российских военных, которые только ищут предлоги и причины, чтобы не эвакуировать свои войска и вооружение из Приднестровья", - продолжил Шалару.

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Полторак ответил, что эта проблема должна обсуждаться с президентом Порошенко.

"Он поговорил с Порошенко и недели через три позвонил и сказал, что этот вопрос решен, что Порошенко согласен. В случае, если Россия согласится, то Украина готова предоставить этот коридор. И нужно встретиться", - рассказал министр обороны Молдовы.

Затем они уже встретились в Одессе, обсудили, создали совместную комиссию: работает группа военных Молдовы, работают в Киеве военные.

"И когда уже будет готов этот коридор, мы объявим, и под эгидой ОБСЕ, под эгидой ООН (чтобы эта эвакуация не происходила стихийно, а была под международным контролем) мы будем готовы предоставить России эту возможность, чтобы с достоинством и поднятой головой они покинули наш дом, где им рады только на наши праздники, только на официальных мероприятиях, в ходе официальных визитов", - подытожил Шалару.

Напомним, 6 ноября ряд молдавских СМИ сообщили о том, что Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российского контингента и вооружения из населенного пункта Кобань, расположенного на территории непризнанного Приднестровья.

Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что Украина поддерживает стремление молдавского народа относительно вывода с территории страны российской военной базы.