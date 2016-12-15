Трамп исключил руководство Twitter из числа приглашенных на встречу, считает "недостаточно большой компанией"
Избранный президент США Дональд Трамп исключил руководителей Twitter из списка приглашенных на встречу лидеров инновационного бизнеса, сочтя компанию недостаточно крупной.
Об сообщает Reuters со ссылкой на представителя переходной команды. Этот жест удивил ряд лидеров отрасли, отмечает агентство.
«Их не позвали, поскольку они недостаточно большие», - сказал представитель избранного президента.
Как отмечает Politico, решение не приглашать представителя Twitter выглядит странным, поскольку в этом сервисе Дональд Трамп был наиболее активен во время кампании. Едва ли не все американские СМИ постоянно ссылались на твиттер Трампа; The New York Times проанализировала все твиты Трампа и сделала подборку людей, компаний и стран, которых оскорблял будущий президент. Накануне выборов помощники даже ненадолго запретили Трампу писать в Twitter.
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Ранее УНИАН сообщал, что штаб избранного президента США Дональда Трампа включил главу Tesla и SpaceX Илона Маска и генерального директора UberТрэвиса Каланика в состав совета по вопросам бизнеса. Помимо Каланика и Маска в состав Совета вошли главы IBM Джинни Рометти, PepsiCo Индра Нуйи, Disney Боб Айгер, General Electric Джек Уэлч, General Motors Мэри Барра и др.