Аэропорт Бангкока принял первый самолет после снятия блокады

Международный аэропорт Бангкока "Суварнабхуми"в среду принял первый пассажирский рейс после того, как его разблокировали протестующие сторонники оппозиции, сообщает агентство Рейтер. По данным агентства, самолет компании Thai Airways, следовавший с острова-курорта Пхукет на юге страны, успешно приземлился в аэропорту. На борту авиалайнера находились 305 пассажиров. Во вторник представители оппозиционного движения Таиланда "Народный альянс за демократию" (НАД) заявили о прекращении 3 декабря всех акций протеста, в том числе блокады аэропортов.

Массовые беспорядки в Бангкоке, организованные оппозицией, которая добивается отставки правительства, продолжались более недели. Сторонники оппозиции, обвиняющие кабинет министров в неэффективной экономической политике, с августа проводили демонстрации у здания правительства в Бангкоке, а на прошлой неделе взяли штурмом два столичных аэропорта. После этого власти страны приняли решение закрыть эти аэропорты, объявив там чрезвычайное положение. По данным Минтуризма Таиланда, около 350 тысяч пассажиров не могут вылететь из страны, и около 10 тысяч тайцев, находящихся сейчас в других странах, не имеют возможности вернуться домой. Во вторник стало известно о решении Конституционного суда Таиланда распустить крупнейшую партию правящей коалиции - Партию народной власти (ПНВ) - и запретить ее лидеру премьер-министру страны Сомчаю Вонгсавату заниматься политической деятельностью на протяжении пяти лет.

РИА Новости