В парламенте Британии заявили о возможном вмешательстве РФ в референдум по Brexit

Об этом заявил член британского парламента, лейборист Бэн Бредшоу, сообщает The Indenendent.

"На данный момент у нас еще нет доказательств этого. Но я думаю, что это весьма вероятно", - отметил он.

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Он также добавил, что, по его мнению, Россия способствовала притоку мигрантов в страны ЕС для дестабилизации. "Я не думаю, когда речь идет о кибервойне, что мы начали даже просыпаться в связи с действиями России", - подчеркнул Бредшоу.

"Когда мы понимаем, что стратегия России заключается в ослаблении и разделении свободного мира и что направление самого большого потока беженцев со времен Второй мировой войны является преднамеренным, является частью этого плана", — подчеркнул Бредшоу.

Однако, пресс-секретарь Даунинг-стрит прокомментировал, что каких-либо доказательств вмешательства России в референдум не замечено.

Ранее министр иностранных дел объединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что Британия готова сохранять жесткую линию в отношении Российской Федерации даже после выхода из состава ЕС.