В Йемене тысячи людей требовали от ООН провести международное расследование авиаудара в Сане
Тысячи людей протестовали в воскресенье под представительством ООН в столице Йемена Сане, требуя проведения международного расследования авиаудара по похоронной процессии 8 октября, когда погибло более 140 человек.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Протестующие, некоторые с оружием в руках, выкрикивали лозунги с обвинением в адрес ООН в неспособности прекратить конфликт в стране, и требовали провести независимое расследование событий в Сане. Некоторые из демонстрантов призвали к нападениям на Саудовскую Аравию.
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к «немедленному и беспристрастному расследованию» атаки, и добавил, что любое умышленное нападение на гражданских граждан «является абсолютно неприемлемым». По словам главы ООН, ответственные за нападение должны быть наказаны.
Ранее коалиция во главе с Саудовской Аравией, что борется с боевиками в Йемене, заявила, что будет расследовать воздушный удар, который произошел накануне на похоронах в Сане.
Напомним, по данным ООН, в результате авиаудара 8 октября погибли более 140 человек. Число раненых превышает 500 человек, сообщили в йеменском Минздраве.