Трамп намерен назначить президента Goldman Sachs экономическим советником

Об этом говорится в сообщении на сайте переходной команды Трампа, передает РБК.

«В качестве моего главного экономического советника Гари Кон будет применять свои таланты успешного бизнесмена на благо американского народа», — заявил Трамп.

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«Он поможет выработать экономическую политику, которая обеспечит рост зарплат нашим рабочим, остановит утечку рабочей силы за рубеж и создаст много новых замечательных возможностей для американцев. Он полностью понимает экономику и будет использовать все свои обширные знания и опыт, чтобы убедить американский народ, что он снова начинает выигрывать», – добавил избранный президент.

Кон, в свою очередь, заявил, что быть членом команды избранного президента для него является большой честью. «Я разделяю взгляды избранного президента Трампа по поводу убежденности, что каждый американский гражданин имеет свое место в преуспевающей экономике, и мы будем полностью привержены идее создания нации силы, роста и процветания», – приводятся в сообщении слова главы Goldman Sachs.

В сообщении также сказано, что Кон будет работать в тесном сотрудничестве с экономической командой Трампа в Казначействе и Министерстве торговли США.