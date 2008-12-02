Премьер Таиланда отстранен от политики на пять лет

Конституционный суд Таиланда во вторник принял решение о роспуске правящей Партии власти народа, главой которой является премьер-министр Сомчаи ВОНГСАВАТ, и признал ее виновной в фальсификации выборов.

Как передает Reuters, премьер и еще четыре лидера партии отстранены от политической деятельности на пять лет.

Кроме того, до конца дня во вторник Конституционным судом Таиланда будет вынесен вердикт по делу о нарушениях в ходе голосования, которое может поставить под сомнение легитимность действующего правительства.

Ранее сообщалось, что проправительственные демонстранты окружили во вторник утром Конституционный суд с целью остановить слушание. В результате суд был перенесен в здание Административного суда Бангкока.