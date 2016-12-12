Трамп утвердил кандидатуру министра внутренней безопасности

Об этом сообщает российская служба «Би-би-си» со ссылкой на официальное сообщение переходного штаба Трампа.

Как отмечается в сообщении, Келли на новой должности должен будет "выполнить важную миссию по сдерживанию нелегальной миграции и защиты наших границ".

Сам Келли ранее заявил в интервью телеканалу Fox News, что для него предложение Трампа стало большой честью.

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"Американский народ на выборах [президента США] проголосовал за то, чтобы остановить терроризм, вернуть суверенитет над нашими границами и покончить с политкорректностью, которая слишком долго диктовала нам подход к вопросам национальной безопасности", - сказал Келли.

Ранее американские СМИ сообщали, что 66-летний Келли рассматривался в качестве одного из главных претендентов на пост госсекретаря США и главы Пентагона.

С 2012 года Келли возглавлял Южное командование США, а в январе 2016 года ушел в отставку, завершив 45-летнюю военную службу.