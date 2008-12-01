Госсекретарь США: нельзя срезать углы в процессе присоединения к НАТО

Украине и Грузии предстоит еще пройти "длительный путь", прежде чем они смогут стать членами НАТО.

Об этом заявила сегодня госсекретарь США Кондолиза РАЙС на пресс-конференции по итогам ее переговоров с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом МИЛИБЭНДОМ, передает ИТАР-ТАСС.

"Нельзя срезать углы в процессе присоединения к НАТО", - подчеркнула она.

Cегодня же К.РАЙС вылетит в Брюссель, где завтра открывается двухдневное заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО. Вопрос об отношениях Североатлантического альянса с Киевом и Тбилиси входит в повестку дня встречи.

Как сообщал УНИАН, на Бухарестском саммите НАТО была принята декларация, в которой говориться, что Украина и Грузия в будущем станут членами Альянса. В тоже время в документе не указаны какие-либо сроки.

24 ноября посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР заявил, что Соединенные Штаты считают предоставление Украине Плана действий по обретению членства в НАТО неактуальным и ищут другие пути для предоставления возможности этим странам вступления в Альянс.

В свою очередь, газета New York Times сообщила, что США начали дипломатическую кампанию в Европе, призывая страны-члены НАТО предложить Украине и Грузии членство в Альянсе без прохождения длительной процедуры получения ПДЧ и выполнения многих требований.

По данным издания, заместитель госсекретаря США Дениэл ФРИД 25 ноября заявил в Вашингтоне, что министры иностранных дел стран-членов НАТО могут обсудить вопрос вступления Украины и Грузии в Альянс через другие инструменты, а не путем получения ПДЧ.

Франция, Германия, Норвегия, Испания, Италия и еще четыре страны высказались против этой идеи на встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник, 25 ноября.