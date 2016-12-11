Взрыв в Стамбуле: СМИ сообщают о 15 жертвах теракта

В результате взрыва около футбольного стадиона в Стамбуле погибли не менее 15 человек, сообщает «112 Украина» со ссылкой на Al Jazeera.

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По данным турецкого телеканала NTV, 38 человек пострадали, они находятся в больнице. Ранее министерство внутренних дел Турции сообщило о не менее 20 пострадавших.

Взрыв недалеко от стадиона Vodafone Arena произошел после матча Турецкой суперлиги между командами "Бешикташ" и "Бурсаспор". Очевидцы сообщили, что взрыв был слышен в нескольких других районах Стамбула.

Полицейские проверяют сообщения о двойном взрыве, а также выстрелах после происшествия.

По предварительным данным МВД, целью нападения был автобус сотрудников правоохранительных органов.

Министр транспорта Турции Ахмет Арслан назвал взрыв терактом. На своей странице в Twitter он осудил произошедшее и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.