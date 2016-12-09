Генассамблея ООН приняла резолюцию о положении в Сирии, Россия не поддержала призыв прекратить эскалацию

Как сообщает Центр новостей ООН, также в документе содержится требование прекратить осаду городов, в том числе Алеппо.

Резолюцию поддержали 122 государства, 13 делегаций выступили против и 36 воздержались. Среди проголосовавших против – Россия и Иран.

В принятом документе государства-члены выразили негодование по поводу эскалации насилия в Сирии, в частности в Алеппо, а также постоянных масштабных нарушений международного гуманитарного права и международного права в области прав человека.

Также Генеральная ассамблея потребовала предоставить ООН и ее специализированным учреждениям безопасный, постоянный и беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающимся сирийцам.

Авторы резолюции высказались за скорейшее возобновление официальных переговоров между представителями сирийских властей и оппозиции под эгидой ООН на основе Женевского коммюнике.

Осудив насильственное перемещение населения в Сирии, государства-члены выразили тревогу по поводу его возможного воздействия на демографическую ситуацию в стране.

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Соавторы резолюции Генеральной ассамблеи ООН заявили о необходимости обеспечить привлечение к ответственности виновных в преступлениях, совершенных в Сирии, многие из которых могут быть квалифицированы как военные преступления или преступления против человечности.

Они призвали Совет Безопасности добиться преодоления кризиса в Сирийской Арабской Республике и, в частности, найти выход из катастрофического гуманитарного кризиса.

Как сообщал УНИАН, за последние 26 дней в восточных районах Алеппо, которые остаются в осаде, погибли более 800 человек, и еще около 3-3,5 тысяч человек получили ранения.

В последние недели войска Асада при поддержке российской авиации осуществляют массированное наступление в ранее втором крупнейшем городе Сирии. Возвращение Алеппо под контроль правительственных войск позволит режиму Асада иметь существенные преимущества в кровопролитной войне, которая за 6 лет унесла жизни более 300 тыс. чел.

В распространенном 7 декабря заявлении лидеры Германии, Франции, Италии, США, Канады и Великобритании призвали к немедленному прекращению огня в Алеппо и осудили Россию и Иран за поддержку сирийского правительства.

Правительственные силы Сирии и их союзники 7 декабря установили полный контроль над Старым городом в Алеппо, который до сих пор контролировался антиправительственными повстанцами. Сейчас, по подсчетам наблюдателей, лояльные Асаду силы контролируют около 80% восточной части Алеппо. Четыре года эта часть города была под властью оппозиции.

Президент Сирии заявил, что установление полного контроля над Алеппо не будет означать конца войны в Сирии.