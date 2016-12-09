Правозащитники: в Алеппо исчезли несколько сотен человек, перешедшие из районов повстанцев к Асаду

Также приходят сообщения о том, что повстанцы стреляют по мирным жителям, которые пытаются покинуть зону боев, сообщает Русская служба Би-би-си.

Как говорится в заявлении представителя комитета ООН Руперта Колвилля, в контролируемых повстанцами районах остаются около 100 тысяч мирных жителей. Еще 30 тысячам, как полагают в комитете, удалось бежать на подконтрольную силам Башара Асада территорию.

Правительственные войска ищут среди беженцев агентов оппозиции. В комитет по правам человека поступали сообщения о том, что солдаты Асада отделяют от групп беженцев некоторых мужчин и, возможно, подвергают их пыткам, заявляет Колвилль.

Читайте такжеНевосполнимая утрата: Reuters показал, как выглядел сирийский Алеппо за несколько лет до войны (фоторепортаж)

Некоторые из этих людей, как сообщается, пропали без вести. Говоря об этом, Колвилль ссылается на показания их семей и оговаривается, что "в столь быстро меняющейся и опасной ситуации факты установить нелегко".

"Учитывая прошлые случаи необоснованного задержания, пыток и похищений людей сирийским правительством, мы, разумеется, озабочены судьбой этих мужчин", - говорится в заявлении.

Похищениями занимается и вооруженная оппозиция, заявляет ООН.

"За последние две недели "Фатах аш-Шам" (ранее известный как "Фронт ан-Нусра") и "Батальон Абу Амара", по сообщениям, похитили и убили неизвестное число мирных жителей, которые потребовали, чтобы вооруженные группировки покинули их районы, чтобы сохранить жизнь другим мирным жителям", - пишет представитель комитета ООН.

По информации комитета ООН, группировки потребовали от населения чтобы им сообщали обо всех, кто пытается бежать, а также передали им имена всех, кто открыто выступал против присутствия вооруженных повстанцев в занимаемых ими районах.

Также в ООН говорят, что повстанцы стреляли по мирным жителям, бежавшим по гуманитарным коридорам в районе Бустан аль-Каср в конце ноября.

Как сообщал УНИАН, за последние 26 дней в восточных районах Алеппо, которые остаются в осаде, погибли более 800 человек, и еще около 3-3,5 тысяч человек получили ранения.

Президент Сирии заявил, что установление полного контроля над Алеппо не будет означать конца войны в Сирии.