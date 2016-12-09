Более 80% немцев хотят видеть новым президентом страны Штайнмайера - опрос

82% немцев хотят видеть Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве своего нового президента и считают его «хорошим кандидатом». Об этом свидетельствуют результаты опроса, пишет Die Welt.

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Кроме того, поддержку Штайнмайера как кандидата в президенты выразили 67% опрошенных немцев среди сторонников ультраправой партии "Альтернатива для Германии"

В то же время в стране лишь 12% респондентов заявили, что не считают Штайнмайера "хорошим кандидатом" на пост президента страны.

Напомним, Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег от развала Европейского Союза.

Министр считает, что воспринимать мир на континенте, и Евросоюз как данность больше нельзя.

"Финансовый кризис, волна беженцев, направляющихся в Европу, и шок от британского референдума толкнули Европу в зону сильной турбулентности", - сказал Штайнмайер. Немецкий министр также обратил внимание на то, что все больше стран-членов ЕС критикуют политику Брюсселя. "Даже самые преданные сторонники Европы сейчас видят, что мы должны заново убеждать людей... Если мы не будем знать, как ценить ЕС, он сойдет на нет", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в октябре председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), вице-канцлер и министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль предложил выдвинуть нынешнего главу МИД Франка-Вальтера Штайнмайера кандидатом на пост президента ФРГ.

По словам Габриэля, на этом посту должен быть человек, который может представлять страну, знает современные вызовы и способен дать на них ответы. "В СДПГ уже есть кандидат, который отвечает всем этим требованиям. Это Штайнмайер. Однако его кандидатура пока не находит поддержки у правящего блока", - сказал Габриэль.