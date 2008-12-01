Между Москвой и Минском разразился скандал
09:19, 01 декабря 2008Мир
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Сорвано заседание высшего госсовета
|Алексанр Лукашенко
Информацию о переносе заседания высшего госсовета «Коммерсанту» подтвердили в администрации президента России, российском МИД и аппарате госсекретаря Союзного государства России и Беларуси Павла Бородина.
Как пишет "Коммерсант", стороны не сошлись во взглядах на развитие общего государства и перенесли встречу на неопределенный срок. Также отложено и намечавшееся на сегодня подписание российско-белорусского соглашения об объединенной системе ПВО.
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