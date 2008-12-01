Между Москвой и Минском разразился скандал

Как пишет газета «Коммерсантъ», сорвано запланированное на сегодня заседание высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси, в рамках которого в Москву собирался прилететь Александр Лукашенко.

Информацию о переносе заседания высшего госсовета «Коммерсанту» подтвердили в администрации президента России, российском МИД и аппарате госсекретаря Союзного государства России и Беларуси Павла Бородина.

Как пишет "Коммерсант", стороны не сошлись во взглядах на развитие общего государства и перенесли встречу на неопределенный срок. Также отложено и намечавшееся на сегодня подписание российско-белорусского соглашения об объединенной системе ПВО.

Эхо Москвы