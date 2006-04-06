Европарламент захотел видеть Украину в ЕС

Европарламент призвал Еврокомиссию начать переговоры с Украиной об ассоциированном членстве в ЕС.

Об этом идет речь в принятой сегодня на сессии парламента в Страсбурге резолюции относительно парламентских выборов в Украине.

“Европарламент отмечает, что действие действующего соглашения о партнерстве и сотрудничестве завершается в 2008 году, и призывает Комиссию начать переговоры относительно соглашения об ассоциированном членстве между Европейским Содружеством и Украиной”, - говорится в принятой сегодня резолюции.

В документе депутаты также отметили, что парламентские выборы в Украине состоялись в соответствии с международными стандартами демократических и честных выборов.

Парламент поздравил с этим украинский народ, который “порой в тяжелых условиях на избирательных участках” продемонстрировал свою преданность демократии.

Резолюция призывает всех членов новоизбранной Верховной Рады и будущего правительства сделать демократические процессы необратимыми и усилить политические, экономические и социальные реформы.

Европарламент также выразил надежду, что новое правительство Украины будет надежным партнером Евросоюза, в частности, в вопросе укрепления стабильности в регионе и в решении проблемы Приднестровья.

Парламент призвал все соседние с Украиной страны уважать выбор украинского народа и избегать какого-либо экономического или другого давления.

Депутаты поддержали заключение договора об облегчении визового режима между ЕС и Украиной, а также отметили, что главной целью переговорного процесса должно стать введение безвизового режима. В резолюции также подчеркивается необходимость осуществить новые усилия на пути поддержки вступления Украины во Всемирную торговую организацию.