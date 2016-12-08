В Пакистане на месте крушения самолета найден "черный ящик"

Об этом сообщает местный телеканал Geo TV со ссылкой на авиакомпанию Pakistan International Airlines, передает РБК.

Информация из «черного ящика» «может оказаться решающим фактором в расследовании причин авиакатастрофы», — отмечает телеканал.

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По информации Geo TV, на борту самолета авиакомпании Pakistan International Airlines находились 47 человек. В результате крушения лайнера, все они погибли, сообщает телеканал. Армия Пакистана, по данным Geo TV, обнаружила под обломками тела 42 человек.

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Ранее УНИАН сообщал, что самолет Пакистанских международных авиалиний разбился 7 декабря на севере Пакистана, погибли все 48 человек, находившихся на борту.

По сообщениям чиновников пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, самолет Пакистанских международных авиалиний разбился возле городка Хавельян, что в 70 километрах от Исламабада, когда выполнял рейс из города Читрал в пакистанскую столицу.