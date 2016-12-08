В Пакистане на месте крушения самолета найден "черный ящик"

03:45, 08 декабря 2016
Мир
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В Пакистане на месте крушения самолета ATR-42 был найден "черный ящик".

REUTERS

Об этом сообщает местный телеканал Geo TV со ссылкой на авиакомпанию Pakistan International Airlines, передает РБК.

Информация из «черного ящика» «может оказаться решающим фактором в расследовании причин авиакатастрофы», — отмечает телеканал.

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REUTERS

По информации Geo TV, на борту самолета авиакомпании Pakistan International Airlines находились 47 человек. В результате крушения лайнера, все они погибли, сообщает телеканал. Армия Пакистана, по данным Geo TV, обнаружила под обломками тела 42 человек.

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Ранее УНИАН сообщал, что самолет Пакистанских международных авиалиний разбился 7 декабря на севере Пакистана, погибли все 48 человек, находившихся на борту.

По сообщениям чиновников пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, самолет Пакистанских международных авиалиний разбился возле городка Хавельян, что в 70 километрах от Исламабада, когда выполнял рейс из города Читрал в пакистанскую столицу.

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Теги: #погибшие#самолет#крушение#катастрофа#авария#пассажиры