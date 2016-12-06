В ЕС планируют проверять всех людей во время пересечения внешней границы Евросоюза

Во время пересечения внешней границы Евросоюза всех путешественников, в том числе и граждан ЕС будут проверять по соответствующим базам данных. К такому решению пришли Европейский парламент и Совет ЕС, достигнув согласия относительно соответствующего предложения Еврокомиссии. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Теперь предложение должны официально утвердить на пленарном заседании Европейского парламента и Совета ЕС.

Отмечается, что вместе с систематическими проверками безопасности и документированием граждан третьих стран через соответствующие базы данных, теперь также вводятся обязательные систематические проверки граждан ЕС через соответствующие базы данных, а именно Шенгенскую информационную систему (SIS) и базу данных украденных и утерянных проездных документов Интерпола (SLTD).

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Кроме того, государства-члены будут иметь возможность проводить систематические проверки граждан ЕС с другими соответствующими национальными системами и другими базами данных Интерпола.

Также граждан третьих стран теперь будут систематически проверять при выезде из стран ЕС через системы SIS и SLTD.

Напомним, свыше 335 тыс. мигрантов и беженцев прибыли в Европу через море в 2016 году.

По состоянию на 2 ноября количество зарегистрированных мигрантов и беженцев, которые морем в течение года попали в Европу, составляет 335,031 тыс. лиц. В основном они прибывали в Грецию и Италию: в частности, 169,901 тыс. человек прибыли в Грецию и 159,496 тыс. - в Италию.