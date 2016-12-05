Перевернулся военный фрегат ВМС Индии: есть погибшие (фото)

Об этом сообщает NDTV со ссылкой на представителя ВМС Индии.

В результате происшествия, по данным собеседника издания, погибли два моряка, еще 14 военнослужащих пострадали.

Судно перевернулося в то время, когда док заполняли водой. В результате произошедшего на Betwa была повреждена мачта.

По словам представителя ВМС Индии, предположительно, в доке сломался стопорный механизм, при помощи которого фрегат удерживался в равновесии.

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Там также назвали инцидент «беспрецедентным и печальным».

В 2014 году после столкновения с неизвестным объектом фрегат поврежден. После этого корабль был отправлен на ремонт в сухой док.

Напомним, ранее сообщалось, что после выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33. А 14 ноября в Средиземном море разбился самолет МиГ-29 из авианосной группы "Адмирала Кузнецова".