Кремль прокомментировал потерю второго истребителя с авианосца "Адмирал Кузнецов"
14:43, 05 декабря 2016Мир
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Военные летчики выполняют тяжелую работу, "главное, что после аварии Су-33 остался жив пилот".
Кремль прокомментировал ЧП с истребителем на "Адмирале Кузнецове" / mil.ru
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать аварию истребителя на авианосце "Адмирал Кузнецов", передает РИА Новости.
"Это очень напряженная, сложная и героическая работа. Речь идет в первую очередь о том, что пилот остался жив," — заявил он.
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Ранее сообщалось, что после выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33.
А 14 ноября в Средиземном море разбился самолет МиГ-29 из авианосной группы "Адмирала Кузнецова".
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