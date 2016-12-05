Кремль прокомментировал потерю второго истребителя с авианосца "Адмирал Кузнецов"

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать аварию истребителя на авианосце "Адмирал Кузнецов", передает РИА Новости.

"Это очень напряженная, сложная и героическая работа. Речь идет в первую очередь о том, что пилот остался жив," — заявил он.

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Ранее сообщалось, что после выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33.

А 14 ноября в Средиземном море разбился самолет МиГ-29 из авианосной группы "Адмирала Кузнецова".