Второй за месяц: российский истребитель Су-33 упал в море при посадке на злополучный "Адмирал Кузнецов"

Об этом написал авиационный журналист Дэвид Ценциотти в своем блоге на The Aviationist.

По данным репортера, Су-33 упал в море при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов". При этом, как утверждает Ценциотти, летчик катапультировался и был подобран из воды спасательным вертолетом.

В Минобороны РФ уже подтвердило данную информацию, передает ТАСС.

"После выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКрушение МиГ-29 в Средиземном море: российские военные озвучили еще одну версию Ранее УНИАН сообщал, что 14 ноября в Средиземном море разбился самолет МиГ-29 из авианосной группы "Адмирала Кузнецова".

Самолет взлетел с палубы "Адмирала Кузнецова", направившись в сторону Сирии. Вскоре после этого у самолета возникли неполадки, он развернулся в сторону крейсера. Затем МиГ-29 упал в воду, заходя на посадку. Пилот катапультировался. Его поднял на борт спасательный вертолет.