КГБ Беларуси зарегистрирует террористов

Правительство Беларуси поручило Комитету государственной безопасности вести перечень террористических организаций.

Соответствующее постановление Совета министров Беларуси опубликовано Национальном реестре правовых документов.

В частности, правительство Беларуси постановило, что «ведение перечня террористических организаций осуществляется по утвержденной форме Комитетом государственной безопасности на основании решений Верховного Суда о признании организаций террористическими».

При этом, форма перечня предполагает указание наименования организации, ее регистрационного номера и дату регистрации, наименование регистрирующего органа, юридический адрес террористической организации, а также указание фамилии, имени и отчества руководителя, главного бухгалтера организации или иного уполномоченного должностного лица.

Кроме того, правительство Беларуси обязало публиковать перечень террористических организаций государственные газеты «Рэспубліка», «Народная газета» и «Звязда» в трехдневный срок со дня его поступления из Комитета государственной безопасности.

При этом, белорусское правительство не уточнило, о каких организациях идет речь – международных или действующих на территории Беларуси.

Независимые белорусские эксперты иронично восприняли данный документ, предложив в развитие постановления о борьбе с терроризмом принять «положение о порядке проведения терактов в Беларуси, осуществлять которые может только террористическая организация, зарегистрированная в установленной форме. Причем не менее, чем за 15 дней до теракта, она должна обратиться за разрешением на его проведение в местный орган исполнительной власти».

Вместе с тем, эксперты предполагают, что в перечень террористических организаций могут включаться незарегистрированные молодежные организации, которые выступают оппонентами власти.