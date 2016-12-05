Дания упрекнула Венгрию в нарушении прав беженцев и предоставила убежище 350 людям

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на Politiken, лиц, ищущих убежище, хотели отправить в Венгрию, ведь она была первой страной ЕС, которая зарегистрировала мигрантов.

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Однако власти Дании, вероятно, обратила внимание на сообщение, что лица, которые ищут убежища в Венгрии, жили в нечеловеческих условиях.

Впрочем, официально власти Дании обосновывает решение тем, что срок для возвращения лиц, ищущих убежища, уже истек.

Генеральный секретарь датского Совета по делам беженцев сказал, что есть "веские основания беспокоиться о законных правах беженцев в Венгрии".

В то же время антиимиигрантская Народная партия публично выступила против такого решения властей.