Журналисты доказали фальсификации на выборах в Госдуму РФ (инфографика, видео)

68 председателей избиркомов в одном только подмосковном городе Митыщи переписали результаты выборов, всего было украдено 1969 голосов избирателей, говорится в расследовании "Новой газеты".

Большинство голосов переписывалось в пользу "Единой России". На выборах в Мособлдуму партии приписали 688 голосов, в Госдуму – 1969 (3,5%).

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Больше всего голосов потеряли "Российская партия пенсионеров за справедливость" и "Яблоко" – 450 и 580 голосов соответственно.

"На основании документов, опубликованных нами, мы требуем признать недействительными выборы 18 сентября в городе Мытищи Московской области. Мы обращаемся к Центральной избирательной комиссии и ее председателю Элле Памфиловой. Организуйте проверку соответствия выданных наблюдателям протоколов и данных ГАС "Выборы" по всем участкам Московской области, и в случае масштабных фактов фальсификаций — в других субъектах Федерации", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма.

В Госдуму по партийным спискам прошли четыре партии – «Единая Россия» (54,42% голосов), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) и «Справедливая Россия» (6,17%).

С учетом одномандатных округов в Госдуме нового созыва «Единая Россия» будет иметь конституционное большинство - 343 мандата, КПРФ - 42 мандата, ЛДПР - 39, «Справедливая Россия» - 23, три мандата получили представители других партий.