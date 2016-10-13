Выбранные в Крыму в Госдуму РФ депутаты не должны участвовать в заседаниях ПАСЕ - Штайнмайер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Страсбурге, отвечая на вопросы политиков в рамках осенней сессии ПАСЕ.

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"Сейчас, после выборов в Думу, депутаты, которые попали в Думу в силу нарушения прав человека в Крыму, не могут найти место для себя в этом парламенте. Это нужно обозначить со всей ясностью, и я исхожу из того, что и в Европейском Союзе последует недвусмысленное совместное решение в отношении этого вопроса, потому что диалог и взаимопонимание между парламентариями очень важны, осмыслены, они нужны, но они должны зиждиться на фундаменте общих основных ценностей и, естественно, основных документов Совета Европы", - подчеркнул Штайнмайер.