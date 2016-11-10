Politico прогнозирует, что победа Трампа спровоцирует политическую нестабильность на нескольких континентах
Победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США будет провоцировать напряженность на нескольких континентах.
Сам факт избрания Трампа повлечет политическую нестабильность в странах Азии, Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Politico.
"Эксперты отмечают, что мировые лидеры пытаются подготовиться к потенциально радикальным изменениям в американской внешней политике и готовятся к глобальной финансовой панике", - говорится в статье.
Многое будет зависеть от назначений нового президента в Госдепе, Пентагоне и Совете национальной безопасности, где многие из специалистов ранее говорили, что ни при каких условиях не будут работать с Трампом.
"Непонятные и порой противоречивые заявления о внешней политике на Ближнем Востоке – Пенс (вице-президент - Ред.) - за безопасные зоны в Сирии, Трамп был против - сначала есть необходимость прояснить его основные принципы во внешней политике", - сказал Деннис Росс, который служил в Белом доме и Госдепе за нескольких президентов.
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Эксперты по отношениям с РФ прогнозируют, что российский президент Владимир Путин будет активно проводить военную кампанию в Сирии не очень боясь, что президент Трамп будет противостоять ему там, как, возможно, это делала Клинтон.
Трамп заявлял, что хочет сотрудничать с Москвой в Сирии и в других регионах, и не выразил никакого интереса к военным действиям США, как бесполетная зона, которую предлагала Клинтон. Еще до голосования во вторник, российские войска, по сообщениям, готовили новое наступление против повстанцев в городе Алеппо.
Эксперты также говорят, что националистическая политика может вспыхнуть в странах Восточной Европы и Балтии у границ России, создавая опасную нестабильность в регионе.
Трамп предположил, что он может не выступить на защиту прибалтийских государств Латвии, Литвы и Эстонии, которые являются членами НАТО, если они не будут делать достаточных взносов в бюджет Альянса.