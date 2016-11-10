Politico прогнозирует, что победа Трампа спровоцирует политическую нестабильность на нескольких континентах

Сам факт избрания Трампа повлечет политическую нестабильность в странах Азии, Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Politico.

"Эксперты отмечают, что мировые лидеры пытаются подготовиться к потенциально радикальным изменениям в американской внешней политике и готовятся к глобальной финансовой панике", - говорится в статье.

Многое будет зависеть от назначений нового президента в Госдепе, Пентагоне и Совете национальной безопасности, где многие из специалистов ранее говорили, что ни при каких условиях не будут работать с Трампом.

"Непонятные и порой противоречивые заявления о внешней политике на Ближнем Востоке – Пенс (вице-президент - Ред.) - за безопасные зоны в Сирии, Трамп был против - сначала есть необходимость прояснить его основные принципы во внешней политике", - сказал Деннис Росс, который служил в Белом доме и Госдепе за нескольких президентов.

Читайте такжеСМИ объяснили, почему социологи не предсказали победу Трампа на выборах в США

Эксперты по отношениям с РФ прогнозируют, что российский президент Владимир Путин будет активно проводить военную кампанию в Сирии не очень боясь, что президент Трамп будет противостоять ему там, как, возможно, это делала Клинтон.

Трамп заявлял, что хочет сотрудничать с Москвой в Сирии и в других регионах, и не выразил никакого интереса к военным действиям США, как бесполетная зона, которую предлагала Клинтон. Еще до голосования во вторник, российские войска, по сообщениям, готовили новое наступление против повстанцев в городе Алеппо.

Эксперты также говорят, что националистическая политика может вспыхнуть в странах Восточной Европы и Балтии у границ России, создавая опасную нестабильность в регионе.

Трамп предположил, что он может не выступить на защиту прибалтийских государств Латвии, Литвы и Эстонии, которые являются членами НАТО, если они не будут делать достаточных взносов в бюджет Альянса.