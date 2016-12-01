Во Флориде освободили 11 заложников, которых захватил грабитель банка

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на ABC News.

В частности сообщается, что правоохранительные органы штата Флорида провели блестящую операцию, во время которой нейтрализировали вооруженного грабителя банка в городе Джексонвилл, который удерживал в заложниках 11 человек – сотрудников и клиентов банковского учреждения.

Читайте такжеНа юге Брюсселя вооруженный ножом мужчина захватил 15 заложников в супермаркете (фото)

Подозреваемый несколько раз угрожал убить заложников, приставляя при этом пистолет к удерживаемых им людей.

Двое заложников пытались бежать, что отвлекло нападавшего. В этот момент штурмовая группа SWAT ворвалась в банк, нейтрализовав подозреваемого.