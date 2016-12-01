Во Флориде освободили 11 заложников, которых захватил грабитель банка
22:54, 01 декабря 2016Мир
1244 0
Во Флориде взяли штурмом грабителя банка, который удерживал 11 заложников.
Во Флориде освободили 11 заложников / скриншот видео/abcnews.go.com
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на ABC News.
В частности сообщается, что правоохранительные органы штата Флорида провели блестящую операцию, во время которой нейтрализировали вооруженного грабителя банка в городе Джексонвилл, который удерживал в заложниках 11 человек – сотрудников и клиентов банковского учреждения.
Читайте такжеНа юге Брюсселя вооруженный ножом мужчина захватил 15 заложников в супермаркете (фото)
Подозреваемый несколько раз угрожал убить заложников, приставляя при этом пистолет к удерживаемых им людей.
Двое заложников пытались бежать, что отвлекло нападавшего. В этот момент штурмовая группа SWAT ворвалась в банк, нейтрализовав подозреваемого.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter