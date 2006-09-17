В Приднестровье проходит референдум о статусе региона

В Приднестровье сегодня утром началось голосование на референдуме о статусе региона.

Как сообщает РИА “Новости”,по данным ЦИК непризнанной республики, все 262 избирательных участка начали работу. Голосование проходит в штатном режиме, в спокойной обстановке.

В списки для голосования включены 389 тысяч 61 человек. Им предстоит ответить на два вопроса: "Поддерживаете ли Вы курс на независимость Приднестровской Молдавской республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к РФ?" и "Считаете ли Вы возможным отказ от независимости Приднестровской Молдавской республики с последующим вхождением в состав Молдавии?".

Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примут участие 50% избирателей плюс один. Предварительные итоги голосования будут обнародованы 18 сентября утром.