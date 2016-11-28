Климкин сомневается в возможности договориться по "дорожной карте" на будущей "нормандской" встрече

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем.

“Я пока довольно скептически оцениваю перспективы на завтра договориться по основным вопросам «дорожной карты»”, - отметил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

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По итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения по основным критериям «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

Также он добавил, что основа проекта «дорожной карты» выполнения Минских соглашений должна быть утверждена главами МИД «нормандского формата» до конца ноября.

Встреча глав МИД в "нормандском формате" для обсуждения "дорожной карты" по реализации Минских договоренностей состоится 29 ноября.